عظة الأربعاء.. البابا يبدأ الحديث عن «مؤهلات الخدمة» (صور)

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جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس في عظة الأربعاء من الإسكندرية
وأقيم الاجتماع في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والتي امتلأت بالحضور من أبناء الكنيسة، وقبل بدء صلوات العشية تفقد معرض الكتاب الدولي، والذي يقام سنويًا بفناء الكاتدرائية المرقسية وأيضًا ملتقى توظيف الشباب والخريجين الذي تنظمه الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.
وصلى البابا رفع بخور عشية، بمشاركة الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد كبير من مجمع كهنة الإسكندرية.
واستمع البابا تواضروس إلى عدد من مشروعات الطلبة المتميزين ومنها مشروع في تطوير السكك الحديدية، ومشروع ماكينة لفصل المخلفات، ثم كرم 44 من أوائل الجامعات و26 من الحاصلين على شهادات الدراسات العليا.
وألقى البابا عظته، مهنئًا أبناء الكنيسة ببدء صوم الآباء الرسل وشكر مقدمي فقرات حفل التكريم، مهنئًا المكرمين؛ حيث أوضح أهمية صوم الرسل من حيث أنه صوم الخدمة.
وأشار إلى أنه سيبدأ في سلسلة تعليمية جديدة بعنوان "مؤهلات الخدمة" مشيرًا إلى أنها ستمتد إلى ما بعد انتهاء صوم الرسل.
وفي عظة أمس الأربعاء تناول البابا أول مؤهل من مؤهلات الخدمة وهو "غسل الأرجل"؛ حيث تأمل في الآية: "قَامَ عَنِ الْعَشَاءِ، وَخَلَعَ ثِيَابَهُ، وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَاتَّزَرَ بِهَا، ثُمَّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَلٍ، وَابْتَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ التَّلاَمِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِالْمِنْشَفَةِ الَّتِي كَانَ مُتَّزِرًا بِهَا" (يو ١٣: ٤- ٥).
وأوضح أن أهمية هذا المؤهل تتلخص في التفاصيل التي يتضمنها غسل الأرجل وهي: المحبة، وخلع الثياب، والاتضاع، والحكمة، والنقاوة.
في حين أكد أن مكاسب غسل الأرجل تتلخص في أن "نكون تلاميذه، ونكون في شركة معه، ونربح الآخرين".
وفي نهاية العظة شكر البابا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على متابعتهم لتنظيم معرض الكتاب وملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية.
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