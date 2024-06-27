نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية.. مجموعة السعودية في تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت مراسم قرعة تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل قليل، للدور الثالث والنهائي. زادت مقاعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى 8 مقاعد ونصف في كأس العالم، حيث سيتأهل ثمانية منتخبات مباشرة، بينما سيشارك منتخب آخر في الملحق الدولي، بعد أن ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 منتخبًا.

ستقام التصفيات النهائية في الفترة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025، حيث سيتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

مجموعة السعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

تأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة من التصفيات؛ وضمت مجموعة الأخضر السعودي في التصفيات كلًا من: