مال وأعمال

الأمم المتحدة تحذر من اتساع رقعة الحرب إلى لبنان

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من اتساع رقعة الحرب إلى لبنان من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يونيو 2024 11:08 صباحاً - أ ش أ – حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن اتساع رقعة الحرب إلى لبنان يمكن أن يكون “مروعا”.

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ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية في نبأ عاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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وكان ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حذر في وقت سابق، من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى تزايد الخطر كل يوم من امتداد الحرب في غزة إلى لبنان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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