الأمم المتحدة تحذر من اتساع رقعة الحرب إلى لبنان

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يونيو 2024 11:08 صباحاً - أ ش أ – حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن اتساع رقعة الحرب إلى لبنان يمكن أن يكون “مروعا”.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية في نبأ عاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حذر في وقت سابق، من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى تزايد الخطر كل يوم من امتداد الحرب في غزة إلى لبنان.