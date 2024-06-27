نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتائج قرعة تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مراسم قرعة الدور الثالث والنهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تجري التصفيات النهائية من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025، حيث سيتم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات. ستُجرى مواجهات الجولة الأولى يوم 5 سبتمبر، والجولة الثانية يوم 10 من الشهر نفسه، بينما تُلعب الجولتان الثالثة والرابعة يومي 10 و15 أكتوبر.

ثم تقام مواجهات الجولتين الخامسة والسادسة يومي 14 و19 نوفمبر، والسابعة والثامنة يومي 20 و25 مارس 2025، وتختتم منافسات المجموعات بالجولتين التاسعة والعاشرة يومي 5 و10 يونيو 2025.

المنتخبات المتأهلة إلى تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026

اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، العراق، السعودية، أوزبكستان، الأردن، الإمارات، عُمان، البحرين، الصين، فلسطين، قرغيزستان، كوريا الشمالية، إندونيسيا، والكويت.

سيتم تقسيم الـ 18 منتخبًا إلى 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق. سيتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026. أما أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة، فسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، يتأهل متصدر كل مجموعة منهما مباشرة للمونديال.

ستقام مواجهة أخيرة بين وصيفي المجموعتين، والفائز منها سيتأهل إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في كأس العالم.

نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

المجموعة الأولى:

قطر.

إيران.

الإمارات.

كوريا الشمالية.

قيرغيزستان.

أوزبكستان.

المجموعة الثانية:

كوريا الجنوبية.

العراق.

الأردن.

عُمان.

فلسطين.

الكويت.

المجموعة الثالثة: