نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتقاد للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج الموحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، الحكومة لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 84 لعام 2022 الخاص ببوابة الحج الموحد الذي ينظم الحج، وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب.

تأخر إصدار اللائحة التنفيذية



أكد النائب راضي أن القوانين تُناقش في مجلس النواب ويتم إصدارها بعد الموافقة عليها والنشر في الجريدة الرسمية، إلا أن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.

الفترة الزمنية المحددة للإصدار



أشار النائب إلى أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر، ولكن حتى الآن، ونحن في عام 2024، لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية على الرغم من مرور عامين على صدور القانون.

انتقادات للحكومة

انتقد النائب تأخر الحكومة في تنفيذ القوانين، موضحًا أن هذا التأخير يعكس عادة مستمرة للحكومة.

وأكد أنه إذا لم تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون، فسيتم مناقشة المشكلة نفسها في العام القادم بنفس اللجنة والأعضاء.

تساؤلات حول دور المستشارين



تساءل النائب عن دور مستشاري مجلس الوزراء والمستشارين القانونيين بوزارة السياحة في هذا التأخير.

المطالبة بالإسراع في إصدار اللائحة



طالب النائب راضي الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل حدوث كارثة جديدة في موسم الحج القادم، وشدد على ضرورة محاسبة جميع الجهات التي تعرقل تنفيذ القانون.