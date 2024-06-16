نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 132ساحة تتزين بمراكز شباب الجيزة استعدادًا لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدت مراكز شباب الجيزة لإستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا السياق أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أنه سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك من داخل مراكز الشباب التي تجهزت لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «الوكيل» أن أداء صلاة العيد بمراكز الشباب يأتى تأكيدًا على الدور المجتمعى الذى تقدمه مراكز الشباب وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتنفيذًا لرؤية واستراتيجية الوزارة نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لا يقتصر دورها على ممارسة الرياضة فحسب.

وأوضح وكيل الوزارة أن جميع مراكز الشباب تزينت لاستقبال المواطنين منذ بدء صلاة العيد وحتى المشاركة فى مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب "

والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الرابع على التوالي وتتضمن تنفيذ احتفالات العيد من خلال الالعاب الترفيهيه للاطفال والكبار ومسابقات وجوائز وهدايا بالاضافه للعروض الفنيه والمسرحية والفنون الشعبيه والعرائس والاستفادة من كافه الامكانات المتوفره بمراكز الشبابات من حمامات سباحه ملاعب العاب الكترونيه مطاعم كافتيريات صالات العاب وبلياردو وتنس طاولة.

IMG-20240615-WA0055

IMG-20240615-WA0066

IMG-20240615-WA0064

IMG-20240615-WA0065

IMG-20240615-WA0062

IMG-20240615-WA0063

IMG-20240615-WA0061

IMG-20240615-WA0060

IMG-20240615-WA0059

IMG-20240615-WA0058

IMG-20240615-WA0057