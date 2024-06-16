محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات الجامعية في أول أيام العيد

جدة - نرمين السيد - محافظ القليوبية

تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، برفقة الدكتور ناصرالجيزاوي رئيس جامعة بنها، المستشفيات الجامعية ومستشفى بنها التعليمى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتفقدا خلالها العديد من الأقسام العلاجية بالمستشفى والعنايات المركزة.





واطمأن المحافظ خلال جولته على سير العمل في المستشفيات والخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها، وقدما التهنئة للمرضى بمناسبة احتفالات العيد. وأشاد محافظ القليوبية بانتظام العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض المكلفين بالعمل في جميع المستشفيات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك. كما قدم محافظ القليوبية التهنئة للأطفال الأيتام والسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقدم بعض الهدايا الرمزية لهم موجها القائمين على الدار تلبية أي متطلبات لهم.

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