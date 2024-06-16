إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى مخيم الفارعة بالضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 12:36 مساءً - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.