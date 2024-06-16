إسماعيل هنية: متمسكون بدور الوسطاء ومستعدون لإعطاء الفرصة لإنجاز مهمتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 01:37 مساءً - أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن نتنياهو فشل في تحقيق أهداف الحرب رغم عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى استمرارهم في العمل على كل المسارات لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وأضاف إسماعيل هنية خلال كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنهم مستعدون لإبرام اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من غزة وإعادة الإعمار والتوصل إلى صفقة تبادل، مؤكدا تمسكهم بدور الوسطاء ومستعدون لإعطاء الفرصة لإنجاز مهمتهم.

وتابع: "مستمرون في العمل على كل المسارات لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية وأبدينا جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي وردنا على مقترح وقف إطلاق النار يتوافق مع الأسس التي وردت في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن"، مؤكدا أن الحل سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل.