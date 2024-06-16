ضبط أمين عهدة بجمعية زراعية بالدقهلية للاستيلاء على أسمدة ومبيدات زراعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 01:37 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية - كائنة بدائرة المركز) بإكتشافه وجود عجز بمخزن الجمعية عبارة عن (408 شيكارة سماد مُدعم- 410 عبوة مبيد) وإتهم (أمين مخزن الجمعية - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بالاستيلاء على تلك العهدة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه.. وإعترف بالإستيلاء على تلك العهدة على فترات والتصرف فيها بالبيع وعدم توريد ثمنها للجمعية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.