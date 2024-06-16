الزراعة: رئيس الخدمات البيطرية يتابع ذبح الأضاحي بالمجازر

زار صباح اليوم، الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المجزر الرئيسي في البساتين بمحافظة القاهرة، وتفقد عنابر الذبح للأهالي، يرافقه الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، وكذلك المسئولون عن المجزر، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك.





وفيما يتعلق بأعداد مذبوحات الأضاحي، قال شاهين إن المجازر استقبلت اليوم حوالى 10 آلاف أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا أن كافة المجازر تقدم خدمات ذبح الأضاحي مجانا للمواطنين، لتشجيعهم على الذبح في المجازر، بدلا من الشوارع من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث.

"شاهين" تواصل مع المواطنين أصحاب الأضاحي، واستمع إليهم حيث أشادوا بالتعامل والخدمة المقدمة من أطباء المجزر.

كما قام رئيس هيئة الخدمات البيطرية، كذلك بزيارة إلى حديقة الأسماك بالزمالك، للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للزائرين حتى يستمتعوا بأجازة العيد، حيث التقى ببعض المتواجدين في الحديقة، واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم، ووجه بتيسير كافة الإمكانيات للزائرين، والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

كما توجه رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى مقر الهيئة، لمتابعة سير العمل على مستوى الجمهورية في الحدائق التابعة للوزارة والمجازر، وكذلك حملات التفتيش مع مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات والإدارات المعنية بالهيئة.