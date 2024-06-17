عاجل.. لقاء أخوي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي في مشعر منى

جدة - نرمين السيد - لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء أخوي بمشعر منى.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جدة لأداء مناسك الحج، ووجد في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري. كما استقبله القنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبد المجيد، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد غادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى ﷺ وصاحبيه رضوان الله عليهما.

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