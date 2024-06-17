إعلام لبناني: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدتي كفر حمام وشبعا جنوبي البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 01:33 مساءً - أفادت وسائل إعلام لبنانية، قبل قليل، أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف أطراف بلدتى كفر حمام وشبعا جنوبي البلاد، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد قال إن تصاعد هجمات حزب الله يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها، مؤكدا أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله اللبنانى على إسرائيل قد يؤدى إلى تصعيد خطير، حسبما ذكرت سكاى نيوز.