مصدر أمنى ببعثة الحج يكشف حقيقة اختفاء سيدتين عقب بلوغهما المشاعر المقدسة بمكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 06:32 مساءً - كشف مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية، تفاصيل ما تم تداوله بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تغيب سيدتان عقب بلوغهما المشاعر المقدسة.

وقال المصدر الأمنى، إنه بالفحص تبين أن السيدتين المشار إليهما ليستا مسجلتين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج، وأنهما كانتا فى زيارة خاصة بالمملكة العربية السعودية، وبالإستدلال عليهما تم التوصل إلى أهلية إحداهن والذين أفادوا بعودتها.

وأكد المصدر أنه لايوجد إخطارات بغياب أياً من أعضاء بعثة الحج المصرية.

مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية أنه بشأن ما