عاجل.. السيسي: مصر شريك يعتمد عليه في مواجهة التحديات المشتركة مع أوروبا

جدة - نرمين السيد - السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاستثماري الأبرز لمصر، موجها الشكر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين على ما تقوم به من جهد من أجل ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقا من إيمانها بدور مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.



وأضاف السيسي، خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك، بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت، أن المؤتمر يأتي في وقت شديد الدقة يمر به الاقتصاد العالمي، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة، ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم وهو ما يتطلب دعم بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعد أن أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة.

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