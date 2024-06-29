ضبط 5 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالدقهلية بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 03:36 مساءً - أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل خردوات – مقيم بدائرة قسم شرط أول المنصورة) بالإتجار فى الألعاب النارية متخذاً من مخزن ملحق بمنزله مكاناً لتخزين الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (5285 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – أدوات لتصنيع الأسلحة البيضاء)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.