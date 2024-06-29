نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة.. اتحاد أولياء أمور مصر: امتحان الفيزياء صعب وتعجيزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت اليوم عددا من الشكاوى بسبب امتحان الفيزياء 2024 الذي اداه طلاب الشعبة العلمية اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيان أن عددا كبيرا من طلاب الثانوية العامة 2024 أكدوا صعوبة امتحان الفيزياء 2024، موضحين أن أغلب الأسئلة جاءت غير مباشرة وتحتاج لطالب عبقري، ووصفوا امتحان الفيزياء 2024 بإنه يحتاج “اينشتاين” لحله، والامتحان جاء طويل ويحتاج لوقت إضافي للحل.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها رصدت أراء طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية حول امتحان التاريخ 2024، مشيرةً إلى أن هناك تباين بين مستوي امتحان مادة التاريخ 2024، البعض اكد إنه متوسط والبعض أكد أنه فوق مستوى الطالب المتوسط حيث تضمن ببعض الجزئيات المحيرة.

وفي ذات السياق، قالت مصادر مسؤولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية تلقت شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، الذي أداه الطلاب صباح اليوم.

وأكدت المصادر، أن الوزارة في انتظار تقرير اللجنة الفنية المنوط بها مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الاجابة ومدى مطابقة امتحان الفيزياء للمواصفات.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة الامتحان ستصدر تقريرا عن مستوى الامتحان.