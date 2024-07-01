نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين المصري والجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة المصري مع نظيره فريق الجونة بهدف لكل من الفريقين بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

سجل الهدف الأول للمصري عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 19 بينما احرز الهدف الأول لفريق الجونة ارنو في الدقيقة 39.

وجاء تشكيل المصري في هذه المباراة ضم كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، محمود حمادة، ايزي ايميكا، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري ، ميدو جابر، صلاح محسن.

موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وانطلقت هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

حسني سلطان حكما لمباراة المصري ضد الجونة

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: حسني سلطان حكمًا للساحة ومعه كل من ماجد المليجي ومصطفى حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الجونة

تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.