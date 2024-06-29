نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مصر ترسل مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متوجهة إلى دولة جنوب السودان، محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام.

هذه المساعدات مقدمة من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في دولة جنوب السودان.

وكان في استقبال المساعدات المصرية لدى وصولها لمطار جوبا الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ووزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان بال ماى دينج، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان والسفير المصري وملحق الدفاع المصري بجمهورية جنوب السودان.

أكد الدكتور هاني سويلم أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز التضامن والروابط التاريخية العميقة بين البلدين والتزام مصر الثابت بدعم دولة جنوب السودان الشقيقة.

من جانبهم، أعرب مسؤولو جمهورية جنوب السودان عن شكرهم وتقديرهم للدولة المصرية قيادةً وشعبًا على المواقف الداعمة والتعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدور المصري تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وتقديم الدعم والمساندة لمختلف شعوب القارة.