الجيزة: كسر مفاجئ بخط المياه بميدان فيني بالدقي.. والمحافظ يوجه بإصلاحه

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن وقوع كسر مفاجئ بخط المياه الكائن بشارع السد العالي بمنطقة ميدان فيني بحي الدقي، والذي تسبب في غلق المياه عن عددًا من الشوارع المُحيطة لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح.





ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لسرعة إجراء أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع. وتابع "راشد" جهود الإصلاح، والتي بدأت بالدفع بعدد 7 شفاطات من شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل لشفط المياه الناتجة عن الكسر المفاجئ لعدم إعاقة الحركة المرورية، كما تم توجيه فرق الإصلاح لسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة للخط. وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح، وإعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية.

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