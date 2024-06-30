جدة - نرمين السيد - يظل القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين على رأس أولويات الدولة التي تسعى لتحقيقها في إطار مساعيها لرفع مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية باعتبارها حق لكل مواطن.





وفي هذا الصدد، نشرت الصفحة الرسمية لقناة "إكسترا نيوز" إنفوجرافات تسلط الضوء على أن الجمهورية الجديدة خالية من المناطق العشوائية، إذ إن الدولة نفذت 800 ألف وحدة سكنية للمواطنين بنظام الإسكان الاجتماعي. وفازت مصر بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، كما صدرت تقارير دولية تشدي بجهود مصر في التعامل مع المناطق غير الآمنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة.. قطاع الإسكان قبل وبعد 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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