قرار جمهوري بتعيين المستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيسًا لمجلس الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 09:31 مساءً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار أحمد عبدالحميد عبود، رئيسًا لمجلس الدولة.

والمستشار أحمد عبود من مواليد 3 يوليو 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدًا من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الجنائية) عام 1978 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الإدارية) عام 1979 من الجامعة ذاتها.

وعين المستشار أحمد عبود في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في 10 أبريل 1978، وتدرج في الوظائف القضائية.