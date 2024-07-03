رؤية جديدة.. رسالة وزير التربية والتعليم في أول يوم عمل

جدة - نرمين السيد - الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، - في أول أيام مباشرة مهامه من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية عقب تأدية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء - ، رسالة شكر وتقدير للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، وتضمنت الرسالة الإعلان عن أهم ملامح رؤيته حول استكمال مسيرة تطوير منظومة التعليم وحشد كافة الجهود للتغلب على التحديات.





وقال عبد اللطيف: "أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازي، على ما بذله من جهود عظيمة على مدار سنوات طويلة دفع خلالها بعصارة خبراته وبمنتهى الإخلاص والأمانة لتطوير كافة جوانب المنظومة التعليمية وحقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في شتى جوانب المنظومة". وأضاف: "أتعهد باستكمال مسيرة تطوير المنظومة وحشد كافة الجهود بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصه الشديد على وضع ملف التعليم في ظل الجمهورية الجديدة على رأس أولويات الدولة المصرية باعتباره أساس بناء الإنسان المصري". وتابع: "كما أتعهد بالدفع برؤية جديدة لمواجهة واجتياز كافة التحديات المزمنة التي تواجه ملف التعليم ووضع أطر أكثر فعالية، ترتكز أهم محاورها على التطوير التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية وتطوير مهارات الطلاب وقدرات المعلمين باعتبارهم عماد العملية التعليمية.

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