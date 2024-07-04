جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد.





وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعيا الله أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام. وقال مدبولي، في برقيته، إن هذه المناسبة رمز لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. كما عاهد الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد: نعاهدكم بالعمل لتحقيق تطلعات الشعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.