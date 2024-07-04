استراتيجية محافظ الجيزة لتحقيق توجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء عن المواطنين

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة الجديد، إنه شرف بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بتولى مسؤولية محافظة الجيزة العريقة.





وأضاف المهندس عادل النجار في أول بيان له بعد توليه مسؤولية محافظة الجيزة: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس للعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم علي الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني الجيزة، شرفت بوجودي علي رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة فأتمني أن أكون علي قدر طموح وآمال المواطنين".

وخاطب المحافظ المواطنين في الجيزة قائلا: "لكم منى الوعد الصادق بتحقيق ما ترجونه وبذل أقصي ما في قدراتنا واستطاعتنا في سبيل خدمة مواطني الجيزة الكرام، لكم مني كل التقدير والاحترام".