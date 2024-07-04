ارتفاع في الرقم القياسي لصناعتي الأثاث والمشروبات خلال إبريل

جدة - نرمين السيد - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، الموافق 4 يوليو 2024، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر إبريل 2024.





وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 95.54 خلال شهر إبريل 2024 (أولـي) مقابل 109.33 خلال شهر مارس 2024 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 12.61٪. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

بلغ الرقم القياسي لصناعة الأثاث 147.08 خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر مارس 2024 حيث بلغ 134.60 بنسبة ارتفاع قدرها 9.27٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 395.34 خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر مارس 2024 حيـث بـلـــــغ 352.76 بنسبة ارتفاع قـدرها 12.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً: بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 123.72 خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر مارس 2024 حيث بلـغ 152.81 بنسبـة انخفاض قدرها 19.04٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج. بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 78.27 خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر مارس 2024 حيث بلغ 92.22 بنســبـة انخفاض قدرها 15.13٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

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