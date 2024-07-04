مدبولي: حرصت أن يكون أول اجتماع للحكومة الجديدة مخصص لمتابعة مشكلة الكهرباء

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه حرص على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد، مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.





وأضاف خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، اليوم الخميس: «لقد قدمنا من قبل، حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء». وتابع: «وعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك»، ووجه حديثه للوزراء الجدد: «أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة». وحضر اللقاء، كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

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