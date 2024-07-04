في أول يوم عمل.. وزير التعليم يؤكد تطوير المنظومة بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، في مستهل مباشرة مهام عمله بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة.





وخلال جولته، وجه الوزير التحية لكافة العاملين في الوزارة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط العمل، واستكمال مسيرة الوزراء السابقين وتنفيذ خطط واستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم بشكل كامل يلبي التطلعات والطموحات.

كما حث الوزير العاملين على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل؛ لتطوير منظومة التعليم، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة. وعقد الدكتور محمد عبد اللطيف سلسلة اجتماعات مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مختلف الجهود والإجراءات التي قامت بها القطاعات والإدارات المختلفة خلال الفترة السابقة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

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