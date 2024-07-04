وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يجتمع مع قيادات وأعضاء قطاع الهجرة بالوزارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 04:29 مساءً -

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس الموافق ٤ يوليو الجاري مع قيادات وأعضاء قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالوزارة فى أول اجتماع عقب الإعلان عن ضم اختصاصات وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية وتكليف نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشى بالأشراف على هذا القطاع.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أشار إلى أن السيد الوزير بدر عبد العاطي أكد على أهمية مواصلة مسيرة العمل والإنجاز لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على إيجاد آليات جديدة لتحسين قنوات التواصل مع المواطن، أخذاً في الاعتبار حجم الجاليات المصرية في الخارج وكثافتها وتوزيعها الجغرافي. وأكد في هذا الصدد على الدور الذي تقوم به بعثات جمهورية مصر العربية الدبلوماسية والقنصلية باعتبارها متواجدة على الأرض ولها اتصال مباشر مع الجاليات المصرية، وأصدر التوجيهات للبعثات القنصلية بتقديم كافة أشكال الدعم والعون للمواطنين المصريين بالخارج، ومتابعة التواصل مع الجاليات لرعاية مصالحهم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع تناول أيضا تطوير المنصة الإلكترونية وإجراءات رقمنة الخدمات القنصلية وإطلاق منظومة متكاملة تشمل مواقع وتطبيقات إلكترونية تسهل تقديم الخدمات القنصلية لتسريع وتيرتها والارتقاء بجودتها، مع التأكيد على تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين وبحث سبل تسهيل وتوفير أفضل الخدمات مع مراعاة جميع الاعتبارات والقواعد المعمول بها. كما أصدر الوزير عبد العاطي تكليفاته بالتجاوب مع مشاكل المواطنين ومخاطبة التحديات التي تواجههم، وتعزيز عملية استقبال الشكاوى.

وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية والهجرة تناول مع الحضور تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف تعزيز صلات المواطنين المصريين في الخارج مع الوطن، وتعزيز الهوية المصرية لدى أبناء الجيل الثاني والثالث فى الجاليات المصرية، فضلا عن المبادرات التي تستهدف التصدي للهجرة غير الشرعية ورفع الوعي عند الشباب، والعمل على تدريبهم ورفع قدراتهم لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص الهجرة الآمنة لهم حال رغبتهم.

وعلى صعيد متصل، وجه الدكتور بدر عبد العاطي بأهمية إعطاء الأولوية لملف الاقتصاد والاستثمار والمحفزات التي تقدمها الدولة للمواطنين المصريين في الخارج، وعرض أفكار و مقترحات جديدة لمبادرات تجذب المواطنين للاستثمار في بلدهم وجني ثمارها والاستفادة من الفرص المتاحة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.