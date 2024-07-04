دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يشارك فى المهرجان الرياضى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة – سامية سيد – كتبت ياسمين يحيى
الخميس، 04 يوليو 2024 08:30 م
على قدم وساق تُجرى حالياً الأستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، ويشارك فيه عدة رياضات منها كرة السلة.
وتنطلق منافسات بطولة السلة يوم 18 يوليو الجارى، بإقامة وتنظيم بطولة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول
وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية فى الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.
وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.
وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وتجري حاليا الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة .
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