دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يؤازر لاعبي الأهلي أمام الداخلية في استاد القاهرة..وتحية خاصة من الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على التواجد في استاد القاهرة لمؤازرة زملاؤه في مباراة الداخلية المقامة حالياً ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يُديرها مصطفى عثمان.

كهربا من المدرجات

وخرج كهربا من قائمة الأهلي لمباراة الداخلية لوجهة نظر فنية خاصة بالسويسري مارسيل كولر ، وتواجد اللاعب في استاد القاهرة ونال هتاقات الجماهير في الاستاد وحرص اللاعب على رد التحية لهم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بثنائية نيغة سجلها وسام ابو علي قبل أن يضيف امام عاشور الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 60.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.