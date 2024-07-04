رسميًا.. إعلان قائمة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي ، القائمة النهائية للاعبيه ، والتي من المقرر لها أن تنتظم في معسكرمغلق ينطلق غد الجمعةاستعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 ، الشهر الجاري.



وضمت قائمة الفراعنة كل من ..

حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا.

في الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد.

خط الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي.

الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل”.

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة من منافسات المحفل العالمي الأولمبي بجانب منتخبات “ إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان”.