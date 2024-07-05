دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية سيف الجزيرى لتدعيم هجوم الزمالك واستمرار تأهيل فتوح وجعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية من مران أمس الخميس، عقب خوض مواجهة فاركو في بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ المران، بعقد جلسة بين الجهاز الفني واللاعبين، لشرح بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم، وركز الجهاز الفني في الجزء الأول من المران، على خوض بعض الجمل الفنية.

شارك سيف الجزيري مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية جاء ذلك، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له بقرار من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، حيث كان يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية، للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأدى الثنائي أحمد فتوح وسيف جعفر تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، ويواصل أحمد فتوح التأهيل في ظل إصابته في كاحل القدم، في حين يعاني سيف فاروق جعفر من إصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ للدوري الممتاز.