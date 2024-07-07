الاتحاد السكندرى يعلن عدم تغطيته لمباراته أمام بيراميدز على حساباته الرسمية حدادا على ” رفعت”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أعلن نادى الاتحاد السكندرى عدم تغطيته لفاعليات مباراه فريقه الاول لكرة القدم على حساباته الرسمية المقررة غدا امام فريق بيراميدز وذلك حدادا على روح اللاعب أحمد رفعت

وكانت صفحة زعيم الثغر أعلنت بيان حداد على روح اللاعب خاصة وانه لعب ضمن صفوف الفريق الاخضر فى الوقت الذى كان لجماهير الاتحاد ولرئيسه دور كبير فى إسعافه وقت سقوطه فى المباراة التى اقيمت اول يوم رمضان الماضى وجمعت بين الاتحاد السكندرى وفريق فيوتشر الذى كان يلعب بينهم

يذكر أن جميع صفحات التواصل الاجتماعى المنسوبة لجماهير الاتحاد توشحت بالسواد حدادا على رفعت الذى قدم لهم التحية ولرئيس النادى محمد مصيلحى على وقفتهم مع خلال استضافته بإحدى الفضائيات قبل وفاته ب١٢ يوم تقريبا