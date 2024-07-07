موعد مباراة الزمالك المقبلة بالدوري المصري عقب الفوز على الإسماعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم بقيادة من البرتغالي جوزيه جوميز أن يقلب تأخر بهدف أمام الاسماعيلي لفوز بثنائية من نجم الفريق الأول عبدالله السعيد الذي أودع ركلتي جزاء في مرمى الخصم خاطفا بهم النقاط الثلاث في مباراة من الصعوبة بما كان على الفارس الأبيض كونها كانت تشهد على مشاركة العديد من الموهوبين من قطاع الناشئين بالنادي واللاعبون الشباب في قرار جرئ من المدرب البرتغالي جوميز الذي يرغب في البناء للمستقبل من خلال الاعتماد على لاعبي الفريق من الشبان

– موعد مباراة الزمالك القادمة

جدير بالذكر أنه وفور أن تم انتهاء المباراة فقد بحثت جماهير الفريق الأبيض السعيدة بالفوز الذي تحقق للنادي اليوم عن موعد المباراة القادمة للفريق والتي من المنتظر لها أن تقام يوم 11 يوليو الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الـ16 المؤجلة والتي يرغب خلالها الفريق في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية على مستوى المنافسة المحلية تحضيرا للموسم الجديد منذ اللحظة

في ذات السياق فقد شهدت المباراة اليو تألق لافت للنظر من صانع ألعاب الزمالك عبد الله السعيد الذي تمكن من تسجيل ثنائية لفريقه ، هذين الهدفين قد رفعا من رصيد أهداف اللاعب في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 129 هدفا متجاوز بذلك رقم سيد الضظوي وهو أمر في غاية الروعة لنجم الزمالك الذي كان أدائه مفاجئ للكثير من الجمهور الذي انتقد الصفقة بسبب سن اللاعب