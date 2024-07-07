دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخضروات والفاكهة من العناصر الغذائية التي لا غنى عنها من جانب الإنسان بالنظر للقيمة الغذائية التي تتوفر بهما لذا تحرص ربات المنزل على شراء الخضروات الطازجة والفاكهة الجميلة الطعم كي يتم الاستفادة منها صحيا وغذائيا في الوقت نفسه والاستمتاع بالطعم اللذيذ بهما لذا فإننا سنحرص من خلال موقعنا بوابة نبض مصر على أن نقدم لكم تقرير حول أحدث ما وصلت إليه الأسعار من تطورات في السوق المحلي المصري في مختلف أنواع الفاكهة والخضروات – سعر الخضروات اليوم في مصر بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم حوالي 10 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو البصل حوالي 8 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس حوالي 17 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الملوخية حوالي 6 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو البامية بحوالي 20 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي بحوالي 25 جنيها. – سعر الفاكهة اليوم في مصر في ذات السياق سنقدم لكم تقرير عن أسعار أهم الفواكه المتوفر في الاسواق هذه الأيام كما يلي

بلغ متوسط سعر كيلو الموز البلدي حوالي 19.82 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الكمثرى البلدي بحوالي 30 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد بحوالي 38.96 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح المحلي بحوالي 29 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ بحوالي 20 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو البلح العجوة بحوالي 46.57 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المانجو البلدي حوالي 18 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو البرقوق إلى حوالي 45 جنيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أٍسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد الموافق 7-7 في الأسواق المحلية .. بكام كيلو الموز ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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