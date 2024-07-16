تخصيص رقم تليفون لتلقي مقترحات العاملين بالإنتاج الحربي وأفكارهم البحثية

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جدة - نرمين السيد - المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
وذكر بيان صحفي، أن الرقم هو (01070168748)، هذا بالإضافة إلى استقبال مختلف الشكاوى والمقترحات والأفكار على الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
جاء ذلك خلال استجابةً لمطالب العاملين والتي طرحوها، اليوم، خلال لقاء الوزير بالعاملين بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) في إطار جولته التفقدية للشركة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على العملية الإنتاجية بالشركة.
وأكد الوزير محمد صلاح، أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة داخل الإنتاج الحربي للدراسة المبدئية لهذه المقترحات والشكاوى، مشددا على الحرص الدائم للتواصل المستمر مع جميع العاملين بكافة الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتعرف على مطالبهم المختلفة والمشكلات التي تواجهم والعمل على حلها خاصةً وأنهم عصب العملية الإنتاجية وحجر الزاوية في قطاع الإنتاج الحربي ككل.
كما أكد أن الجميع يعمل على توفير كل احتياجات العاملين بدايةً من المستوى الأعلى للقيادة وصولاً لكل المسؤولين داخل الوزارة، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لدراسة الأفكار والأبحاث المرسلة على رقم التليفون المحمول المخصص لذلك من أجل تحديد الموضوعات البحثية والابتكارات التي تتوافق ومتطلبات العصر ويمكن أن تخدم المجتمع وتعود بالنفع على الدولة لكي يتم استقبال مبتكريها لمناقشة إمكانية التعاون المشترك لتنفيذها.
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