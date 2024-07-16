عاجل.. التعليم تنفي انطلاق العام الدراسي الجديد في 28 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وزارة التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم الفني، انطلاق العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد ولم تصدر أي تصريحات سابقة في هذا الشأن.





وشددت الوزارة على أن الأخبار المتداولة بشأن "تطبيق نظام حضور الطلاب 3 أيام في الأسبوع خلال العام الدراسي الجديد" عارية تمامًا من الصحة، وأن مصدر هذه الأخبار من منشور متداول على أحد الجروبات بمواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أنه لم تظهر أي مؤشرات نجاح سوى المواد التي تم الإعلان عنها وهي "العربية ـ اللغة الأجنبية الثانية ـ الفيزياء"، أما باقي المواد لم تظهر مؤشرات النجاح الخاصة بها.

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