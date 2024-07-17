مفتي الجمهورية يدين هجوم داعش الإرهابي على مسجد في سلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - شوقي علام ـ مفتي الجمهورية

أدان مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم "داعش" على مسجد في سلطنة عمان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا، بالإضافة إلى استشهاد 5 من القوات العُمانية، من بينهم ضابط شرطة.





وأشار المفتي في بيان اليوم الأربعاء إلى أن هذا الهجوم يُظهر الوجه القبيح للإرهاب الذي لا يعرف حرمةً للأماكن المقدسة ولا لدماء الأبرياء، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة التي تدعو إلى السلام والرحمة. ووجه علام خالص العزاء لحكومة سلطنة عمان وشعبها في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله أن يتقبَّل الشهداء ويمنح المصابين الشفاء العاجل، مشددا على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة مثل هذه التحديات التي تهدِّد الأمن والاستقرار في المجتمعات. ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتبنِّي استراتيجيات فعالة لحماية المجتمعات من هذا الخطر الداهم، موجها الدعاء لله عزَّ وجلَّ أن يحلَّ السلام والأمان على العالم أجمع.

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