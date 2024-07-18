ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة مخزن مصنع تجميع حافلات بالسويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 12:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بتاريخ 10 الجارى بنشوب حريق محدود بمخزن خاص بأحد المصانع لتجميع الحافلات "متوقف نشاطه منذ أكثر من 10 سنوات بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وتم إخماده دون حدوث ثمة إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تجاه أسباب الحريق توصلت الأدلة الجنائية إلى أن المخزن المشار إليه لا توجد به مصادر للكهرباء وأن الحريق قد نشب نتيجة قيام بعض الأشخاص بتقطيع هياكل أوتوبيسات خاصة بالمصنع بإستخدام لمبة لحام بقصد سرقتها وتطاير الشرز منها مما أدى إلى حدوث الحريق.

كما توصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس إلى قيام تشكيل عصابى مكون من (12متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة السويس) بالإتفاق فيما بينهم بسرقة محتويات المخزن المشار إليه، حيث قاموا بإرسال عدد منهم ومعهم الأدوات المستخدمة لتقطيع الخردة بأوقات متفرقة ثم قاموا بإرسال سيارة "نقل" لتحميل ما تم تقطيعه للتصرف فيهم بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.. وضبط بحوزتهم (3 طن خردة بمخزن خاص بأحد المتهمين "ناتج تقطيع الحافلات والجمالون الخاص بالمصنع المشار إليه" - 2 سيارة تم شرائهما من متحصلات بيع المسروقات - سيارة نقل "المستخدمة فى الواقعة")، وتبين قيامهم ببيع باقى المسروقات المستولى عليها بإجمالى (3 مليون و420 ألف جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.