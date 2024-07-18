عودة عجلات الإنتاج إلى العمل بكامل طاقاتها بشركة مصر الدولية لصناعة السيراميك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 02:25 مساءً - وزير العمل وجه المديرية بالتواجد العاجل بين العمال وصاحب العمل

-المطالب المشروعة لـ900 عامل على جدول إجتماع"مجلس الإدارة"..و"الورديات" تُواصل العمل بإنتظام ..

عادت عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها للعمل،اليوم الخميس ،بشركة مصر الدولية لصناعة السيراميك ،بمدينة قويسنا،بمحافظة المنوفية..وبحسب بيان صحفي ،أنه بعد توجيهات وزير العمل محمد جبران، إلى وكيل المديرية عماد سعيد،ومدير منطقة عمل قويسنا حسان شبل ،بسرعة التواجد داخل موقع العمل ،والتواصل مع صاحب العمل ،والعمال لمعرفة مطالبهم المشروعة ،نجح "التفاوض" على تكثيف جهود العمال لكى تعمل الشركة بكامل طاقاتها ،كما تعهدت الإدارة ،بطرح مطالبهم المشروعة على أول إجتماع لمجلس الإدارة ،والعمل على تنفيذها،بمتابعة من مديرية العمل بالمحافظة ..ويُواصل العمال الأن العمل ،وهناك إنتظام حضور للورديات داخل تلك الشركة التي يعمل فيها 900 عامل ،ومتخصصة في إنتاج السيراميك ..