الاحتلال يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38848 شهيدا و89459 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و95 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية. كذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9720 معتقلا. وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 18 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

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