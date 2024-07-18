الصليب الأحمر يحذر: المنشآت الطبية في جنوب غزة تستنفد كامل قدراتها

جدة - نرمين السيد - حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من استنفاد قدرة المنشآت الطبية في جنوب غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة تتفاقم وتصل إلى مستويات مروعة.

وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من مليون شخص في مدينة رفح الفلسطينية اضطروا للنزوح مرة أخرى، مضيفة أن عشرة آلاف شخص على الأقل عالقون داخل غزة وهم بحاجة إلى علاج.