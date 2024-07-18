نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر وخطة التخفيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، عن خطة لانتهاء قطع الكهرباء وإيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.

تأتي هذه الخطوة في ظل الجهود الحكومية لتوفير استقرار الكهرباء وتخفيف الأعباء على المواطنين.

موعد انتهاء قطع الكهرباء



1. بداية التنفيذ: يبدأ الأحد المقبل الموافق 21 يوليو 2024.

2. المدة: سيستمر تطبيق هذه الخطة حتى منتصف سبتمبر 2024.

تفاصيل الخطة



- إيقاف خطة تخفيف الأحمال: سيتم توقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال التي كانت مطبقة خلال فصل الصيف.

- توريدات الوقود: ستتم توريدات كميات كبيرة من الوقود لضمان تنفيذ الخطة بشكل كامل.

أسباب قطع الكهرباء



- الارتفاعات الحرارية الشديدة: شهد شهر يونيو الماضي موجات حارة غير مسبوقة في مصر، مما أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

- نقص توريدات الغاز الطبيعي: تأثرت محطات توليد الكهرباء بنقص في توريدات الغاز الطبيعي، مما أدى إلى زيادة في فترات انقطاع التيار الكهربائي.

الخطوات المستقبلية



- التوسع في مصادر الطاقة البديلة: تعكف الحكومة على توسيع استخدام الطاقة البديلة لتحقيق الاستدامة في توليد الكهرباء.

- تحسين البنية التحتية: توجد خطط لتحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء وتوزيعها لضمان استقرار الشبكة الوطنية.