نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقاله إلى الريال.. مبابي يذهل الجماهير في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أذهل كيليان مبابي الجماهير في حفل تقديمه الضخم في ملعب سانتياجو برنابيو هذا الأسبوع حيث كشف بعض المواهب الخفية للغاية أثناء عرضه نفسه لجماهير ريال مدريد.



حيث أذهل كيليان مبابي الجماهير بقدرته الممتازة على إتقان اللغتين الإنجليزية والإسبانية.



وتم تقديم مبابي إلى 80 ألف مشجع متحمس لريال مدريد هذا الأسبوع بعد الإنتهاء من إنتقاله الذي طال إنتظاره إلى النادي الإسباني منذ توقيع الصفقة في أوائل يونيو الماضي، وكان حفل الكشف هويته مشهدا رائعا، حيث إجتذب عددا أكبر من المتفرجين من حفل كريستيانو رونالدو في عام 2009، لكن طلاقة مبابي في اللغة الإسبانية هي التي فاجأت الجميع حقا.



وفي حفل توزيع جوائز "سي إن إن" وتأتي براعة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما اللغوية بعد وقت قصير من إجرائه مقابلة مع إحدى الإعلاميات، حيث أظهر قدرته على اللغات، هذه المرة باللغة الإنجليزية وقد دفعت لهجته المثالية المشجعين على مواقع التواصل الإجتماعي إلى التكهن بأن اللغة الإنجليزية الخالية من العيوب لدى مبابي قد تكون نتيجة للذكاء الإصطناعي.



ولم يخدع مبابي أنصار كرة القدم في بريطانيا فحسب، الذين عبروا عن دهشتهم على مواقع التواصل الإجتماعي فقد أذهل المهاجم الأيقوني الجمهور الإسباني في المقام الأول بلهجته، بل إن إتقانه الواثق للغة الإسبانية أذهل جماهير مدريد أيضا، ووفقا لوكالة الأنباء الأرجنتينية فإنهم زعموا أنها بدت أرجنتينية بشكل غريب.

وأثارت تصريحات اللاعب ذهول الجماهير، الذين كتبوا على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقات مثل "لهجة مذهلة" و"هل يعرف أحد معلمه الإسباني"، و"مستوى ممتاز من اللغة الإسبانية" وفي مؤتمر صحفي لاحق إعترف مبابي بأنه بدأ تعلم اللغة الإسبانية في وقت مبكر لأنه كان يحلم دائما باللعب مع ريال مدريد، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور.

وقال مبابي: "تعلمت في المدرسة، لم أكن الأفضل في المواد الأخرى، لكنني كنت الأفضل في اللغة الإسبانية، كنت أعلم أن اليوم سيأتي عندما ألعب لريال مدريد، وكنت أعلم أن التحدث باللغة الإسبانية سيجعل التكيف أسهل".

وأشاد نجم ريال مدريد الجديد بزملائه السابقين والمدير الفني السابق ماوريسيو بوكيتينو لمنحه القليل من اللهجة الأرجنتينية في لغته الإسبانية، حيث ينحدر العديد منهم من الأرجنتين، مثل ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، وأضاف مبابي أيضا أن لويس إنريكي دربه على اللغة الإسبانية.

وقال اللاعب: "عندما تصل وتتحدث لغة البلد، يصبح من الأسهل عليك التكيف، أعتقد أن التحدث باللغة الإسبانية طوال اليوم سيساعدني على التحسن، كان لدي مدرب إسباني، لويس إنريكي، والعديد من زملائي في الفريق، أنا لست خائفا من التحدث وإرتكاب الأخطاء، فهذه هي الطريقة التي تتعلم بها، إذا صحح لي الآخرون أخطائي، فهذا أفضل لأنني بهذه الطريقة أتعلم المزيد".

وأثار الكشف الكبير عن كيليان مبابي عن قميصه الجديد رقم 9، الذي إرتداه كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد، جنون المشجعين، حيث تم بيع 85% من التذاكر في اليوم الأول من طرحها للبيع، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سعيدا بشكل واضح بإنتقاله إلى مدريد، وكشف أنه تلقى بالفعل "العديد من العروض" على الطاولة، حيث تم ترشيح النجم الفرنسي بقوة لعمالقة إنجلترا مثل ليفربول وأرسنال، ومع ذلك بالنسبة لمبابي، كان الأمر إما مدريد أو الفشل عندما يتعلق الأمر بالتلويح بالوداع لباريس.

وقال: "كان لدي حلم اللعب لريال مدريد لسنوات عديدة واليوم أصبح حلمي حقيقة، أنا فتى سعيد اليوم، سعيد للغاية، كنت متأكدا من أن وقتي سيأتي، تلقيت العديد من العروض، لكن ريال مدريد كان خياري الوحيد إذا تركت باريس، في ذهني كان الأمر واضحا، إنه ريال مدريد، بعد ذلك، يمكن أن تحدث أشياء كثيرة في كرة القدم، لكن هذا كان واضحا بالنسبة لي".