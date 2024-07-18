باكايوكو يحسم مستقبله من الانتقال للدوري السعودي بعد اهتمام الهلال

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أحمد جودة - القاهرة - حسم يوهان باكايوكو مستقبله مع فريقه الحالي بي إس في أيندهوفن الهولندي، بعد اهتمام الهلال السعودي بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تصريحات باكايوكو حول مستقبله

في مقابلة مع صحيفة “Voetbal International” الهولندية، عبّر باكايوكو عن طموحاته الكبيرة ورغبته في اللعب على أعلى المستويات، قائلاً: "لقد استبعدت الكثير من الأندية، طموحاتي كبيرة وأريد اللعب في مستوى عالٍ، أنا في حالة جيدة هنا".

التوجه نحو الأندية الكبيرة

وأضاف باكايوكو: "إذا رحلت عن آيندهوفن، سأتجه إلى نادٍ آخر يلعب على البطولات. أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، لدي إيمان بنفسي، وعليّ أن أثبت نفسي في كل مكان".

استعداده للعب في الأندية الكبرى

وتابع: "الأمر لا يختلف عن آيندهوفن. أينما تلعب، عليك دائمًا إظهار قدراتك، لكنني أشعر أنني مستعد للعب لأندية القمة. استمتعت بالعمل مع أفضل اللاعبين في بطولة أمم أوروبا".

قدرته على المنافسة مع آيندهوفن

واختتم باكايوكو حديثه بالقول: "أستطيع التعامل مع المستوى العالي، لكن مع آيندهوفن، إذا بقي الجميع، يمكننا أيضًا المنافسة والتقدم في دوري أبطال أوروبا".