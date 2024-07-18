إلغاء رحلة طائرة النيل بسبب حريق في منظومة العجلات بالدمام

جدة - نرمين السيد - حريق فى طائرة النيل أثناء الإقلاع

تعرضت رحلة شركة "النيل للطيران" رقم NIA 232 المتجهة من الدمام الى القاهرة بتاريخ 18/7/2024، إلى حريق فى منظومة العجلات في أثناء عملية الإقلاع.





وألغى طاقم القيادة، عملية الإقلاع ثم قام بإخلاء ركاب الطائرة، باستخدام منزلقات الطوارئ بنجاح وبدون أى إصابات. وعلى وجه السرعة قامت الشركة بتقديم العناية اللازمة للركاب وتوفير رحلات بديلة وفنادق للإقامة لضمان راحة وسلامة الركاب، كما تم إبلاغ السلطات الجوية المختصة وتم بدء تحقيق شامل في ظروف الواقعة. وقالت الشركة: نحن نتعاون بشكل كامل مع جميع الجهات المعنية، وتلتزم النيل للطيران بتنفيذ أعلى معايير السلامة وتنفيذ كافة الإجراءات المتبعة

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