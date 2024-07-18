حياه كريمة توزع 2000 صندوق حماية مجتمعية بالشرقية «صور»

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات توزيع 2000 صندوق حماية مجتمعية مقدم من مؤسسة حياة كريمة، لتوزيعها مباشرة من خلال المتطوعين على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة.





أشاد محافظ الشرقية بالدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال تقديم صناديق مواد غذائية لهم من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للاستفادة من تلك المبادرة النبيلة والتي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي ووصول الدعم لمستحقيه وتحسين مستوى معيشتهم ليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه، أشار مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالشرقية إلى أنه من المقرر توزيع 2000 صندوق حماية مجتمعية تحتوي على "فول مدمس – مكرونة - سكر - أرز - لوبيا – زيت – ملح - شاي – صلصة"، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية محافظ الشرقية، وبمشاركة المتطوعين من الشباب لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا من المواد الغذائية.

وعلى هامش فعاليات، توزيع صناديق المواد الغذائية حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع المتطوعين من الشباب مقدمًا لهم الشكر على مشاركتهم في خدمة أبناء محافظتهم وتوصيل المواد الغذائية للمستحقين بأيديهم.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد أحمد المهدي والعقيد عمرو الحسيني مديرًا مكتب مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، والدكتور أسامة عبد القادر المنسق العام للمؤسسة.