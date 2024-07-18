- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
جدة - نرمين السيد - حياة كريمة في الشرقية
أشاد محافظ الشرقية بالدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال تقديم صناديق مواد غذائية لهم من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للاستفادة من تلك المبادرة النبيلة والتي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي ووصول الدعم لمستحقيه وتحسين مستوى معيشتهم ليحيوا حياة كريمة.
ومن جانبه، أشار مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالشرقية إلى أنه من المقرر توزيع 2000 صندوق حماية مجتمعية تحتوي على "فول مدمس – مكرونة - سكر - أرز - لوبيا – زيت – ملح - شاي – صلصة"، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية محافظ الشرقية، وبمشاركة المتطوعين من الشباب لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا من المواد الغذائية.
وعلى هامش فعاليات، توزيع صناديق المواد الغذائية حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع المتطوعين من الشباب مقدمًا لهم الشكر على مشاركتهم في خدمة أبناء محافظتهم وتوصيل المواد الغذائية للمستحقين بأيديهم.
حضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد أحمد المهدي والعقيد عمرو الحسيني مديرًا مكتب مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، والدكتور أسامة عبد القادر المنسق العام للمؤسسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياه كريمة توزع 2000 صندوق حماية مجتمعية بالشرقية «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.