وزيرة التضامن تبحث تعزيز القدرات المؤسسية مع ممثل الأمم المتحدة بمصر

جدة - نرمين السيد - وزيرة التضامن وممثل الأمم المتحدة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.





وهنأ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الدكتورة مايا مرسي يتوليها مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا الدور المحوري الذي تقوم به في إطار مظلة الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، مبديا تقديره لحجم التعاون والإنجاز بين الجانبين في عدد من ملفات العمل المشتركة. وتناول اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، والتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من الملفات المتعلقة بالتطوع وملفات العمل المشترك.

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