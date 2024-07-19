وزارة الطيران تعلن تأخير سفر 12 رحلة لشركات أجنبيةً وتأخر وصول 19 رحلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 09:32 مساءً - قالت وزارة الطيران فى بيان لها منذ قليل حمل الرقم 3 منذ صباح اليوم الجمعة، قالت إنه في ضوء المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني للوقوف على مستجدات وتداعيات تعطل بعض الأنظمة التقنية وتأثيراتها علي حركة الطيران المدني علي مستوي مطارات العالم.

توضح وزارة الطيران المدني عن حدوث تأخير للرحلات الجوية المغادرة من المطارات المصرية خلال الفترة المسائية لعدد ( ١٢) رحلة دولية تابعة لخمسه شركات طيران أجنبية، بمتوسط تأخير حوالى ثلاث ساعات ، بالاضافه الى تأخر رحلتين لمصر للطيران نتيجه عدم السماح لهم بالاقلاع من جانب المطارات الاجنبيه المتجهين اليها بسبب اضطرابات التشغيل بها .

بينما شهدت رحلات الطيران القادمة من بعض المطارات الدولية المتأثرة بالأعطال التقنية تأخر وصول عدد (١٩ ) رحلة دولية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران بمتوسط تأخير حوالى ثلاثه ساعات ونصف ، والذي نتج بسبب التكدس فى تلك المطارات التي تأثرت بالعطل التقني؛.. علما بأن كل هذه الرحلات فى طريق عودتها الى مطار القاهره الدولى الآن.

هذا بالإضافة إلى تأخر وصول عدد (٤) رحلات تابعة لعدد (٣) شركات طيران أجنبية قادمة من وجهات مختلفة تأثرت مطاراتها أيضا بهذا العطل التقني.

هذا وتتابع غرفة عمليات وزارة الطيران المدني تداعيات الموقف أولا بأول وتترقب أي مستجدات قد تطرأ في هذا الشأن؛ كما يتم أيضا متابعة موقف تشغيل الرحلات المقرر لها الوصول والمغادرة بشكل دوري لحين عودة حركة الطيران لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.